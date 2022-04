Il debutto della versione 5.2 di Vivaldi coincide con una data estremamente importante per il browser. Infatti, sono passati ben 6 anni dal lancio della prima versione del browser che vuole sfidare i grandi nomi del settore.

Da allora, molte cose sono cambiate e soprattutto sono arrivati tantissimi aggiornamenti pensati per aiutare gli utenti ad esplorare il web. Grazie all’ultimo all’ultimo update disponibile e già scaricabile, fa il proprio debutto il Pannello Reading List.

Grazie a questa funzionalità sarà possibile vedere e gestire tutti gli articoli e i link ancora da leggere in maniera molto più facile. Un pannello laterale permetterà di aggiungere nuove voci e sincronizzare glie elementi attraverso più device, includendo PC e smartphone Android. Il Pannello inoltre permette di navigare tra le varie voci in maniera semplice ed intuitiva.

Il browser Vivaldi si aggiorna con nuove feature pensate per migliorare la navigazione e la privacy mentre si naviga per il web

Inoltre, arrivano anche nuove funzionalità pensate per aumentare la privacy mentre si naviga online. Con il debutto della versione 5.2 del browser Vivaldi, gli utenti potranno ottenere maggiori dettagli sui tracker bloccati durante la navigazione in modo da prevenire il tracciamento.

Tutte queste informazioni saranno disponibili in un menù dedicato nella sezione Impostazioni. Inoltre, sarà possibile impostare manualmente quali sono le informazioni che si vuole condividere con i vari siti web al fine di avere sempre il massimo controllo sulle informazioni.

Ricordiamo che il browser si aggiornerà in automatico per tutti gli utenti che già hanno installato Vivaldi sul proprio device. Chi invece si approccia per la prima volta al browser, potrà scaricare direttamente la versione 5.2 per Windows, Linux, macOS e Android dal sito ufficiale.