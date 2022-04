Le indiscrezioni riguardanti il Samsung Galaxy Z Fold4 si stanno intensificando nonostante al debutto del device manchi ancora qualche mese. Se il produttore Coreano rispettare la distanza temporale di un anno tra una generazione e l’altra, il nuovo foldable non arriverà prima di agosto 2022.

In attesa di avere maggiori dettagli sullo smartphone pieghevole, i leaker stanno anticipando molti dettagli di Galaxy Z Fold4. Stando alle ultime informazioni emerse, il device sarà caratterizzato dalla presenza di una doppia batteria.

Il nuovo report indica che un pacco batteria avrà una capacità di 2.002 mAh mentre l’altro sarà da 2.268 mAh. Questo porta la capacità totale a 4.270 mAh, la stessa di Galaxy Z Fold3. Questa notizia lascia ben sperare per quanto riguarda il design del device che non crescerà troppo in dimensioni e spessore.

Samsung Galaxy Z Fold4 sarà caratterizzato da una doppia batteria per migliorare l’autonomia e ottimizzare il design

Inoltre, Samsung ha lavorato anche sull’ottimizzazione delle componenti e dei consumi per garantire le massime prestazioni e la massima autonomia. Ci aspettiamo che le nuove batterie, pur avendo la stessa capacità nominale del modello precedente, garantiranno più ore di schermo acceso.

Oltre alle batterie, recentemente sono trapelate alcune informazioni sul comparto fotografico di Samsung Galaxy Z Fold4. Il device pieghevole potrà contare sulle stesse ottiche di Galaxy S22 Ultra, diventando così un camera-phone di altissimo livello. Anche dal punto di vista del SoC ci aspettiamo prestazioni di altissimo livello, infatti il produttore ha scelto di adottare il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

Restiamo in attesa di scoprire quali saranno le caratteristiche tecniche del dispositivo che certamente emergeranno nel corso delle prossime settimane.