Negli scorsi mesi, Jya ha lanciato i nuovi purificatori Fjord e Fjord Pro. Si tratta di device funzionali ed eleganti che hanno l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria che respiriamo ogni giorno nelle nostre case.

Sin dal debutto, entrambi i purificatori d’aria si sono contraddistinti per il loro design premium ma soprattutto per la qualità del sistema di purificazione. A conferma della bontà del progetto, la linea Jya Fjord ha ricevuto il certificato “Allergy Care” da parte di TÜV Rheinland.

Si tratta di un traguardo estremamente importante in quanto l’ente è considerato tra i più autorevoli nel settore. Infatti, TÜV Rheinland è la più grande organizzazione mondiale per il conferimento delle certificazioni di sicurezza.

Jya Fjord e Fjord Pro hanno ottenuto la certificazione “Allergy Care” rilasciata da TÜV Rheinland, la più importante organizzazione per il rilascio di certificazioni di sicurezza



La qualità offerta dalla linea Jya Fjord è di livello professionale e il livello di pulizia dell’aria trattata permette di ridurre drasticamente il livello di allergeni interni ed esterni. I test condotti per ottenere il certificato “Allergy Care” sono condotti sulla base di scenari della vita reale, a conferma delle potenzialità dei due purificatori d’aria.

La serie Jya Fjord ha superato brillantemente le prove per l’efficienza di filtrazione, il tasso di purificazione degli allergeni interni e la valutazione ambientale interna. Grazie alla tecnologia proprietaria NanoGuard con carbone attivo, il purificatore filtra le particelle e assorbe TVOC fino a 0,1 μm. Questo contribuisce ad una purificazione superiore al 99% per i comuni allergeni chimici interni, inclusi pollini, acari della polvere e peli di animali domestici.

“Un purificatore d’aria e un aspirapolvere possono rimuovere e filtrare gli allergeni, il che può essere molto utile per controllare l’aria in un ambiente interno. Ma quando utilizziamo un purificatore d’aria o un aspirapolvere, a volte le opzioni standard causano disturbi nell’ambiente interno poiché spargono polvere e altre particelle nell’aria, le quali, a loro volta, possono portare ad un aumento dei livelli di allergeni. Questo è un problema soprattutto se le guarnizioni degli apparecchi sono sottili. Per questo motivo, il test e la verifica di queste capacità sono sempre più necessari“, afferma l’esperto di TÜV Rheinland.