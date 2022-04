Per quanto riguarda i primi giorni degli smartphone, c’erano una miriade di piattaforme diverse tra cui scegliere. C’erano vari sistemi operativi come Android, iOS, BlackBerry OS, Windows Phone e così via. Al giorno d’oggi ci sono praticamente solo due scelte: Android o iOS, con il sistema operativo Android di Google che domina effettivamente l’industria degli smartphone.

Tuttavia, sembra che ciò non durerà per sempre; secondo i dati più recenti pubblicati da StockApps, sembra che Android abbia effettivamente perso l’8% della sua quota di mercato globale dei sistemi operativi in ​​un periodo di cinque anni. Il sistema operativo Android deteneva una quota di mercato del 77,32%, ma tale quota è successivamente scesa al 69,74% nel gennaio 2022.

Android detiene ancora circa il 70% del mmercato

Il sistema operativo iOS di Apple, d’altra parte, ha visto aumentare la sua quota di mercato, passando dal 19,4% di luglio 2018 al 25,49% di gennaio 2022, secondo IDC. Detto questo, il calo della quota di mercato di Android non è qualcosa di cui gli utenti dovrebbero preoccuparsi. Per cominciare, il divario tra Apple e la concorrenza è ancora troppo grande perché l’azienda possa colmare presto, se non del tutto.

Un altro vantaggio dell’utilizzo di software open source come Android è che semplifica il processo di creazione dei telefoni, il che a sua volta aiuta Android a ottenere una maggiore quota di mercato nel mercato degli smartphone. Sembra anche dubbio che Apple sarà mai in grado di colmare questo divario, secondo l’analista di StockApps Edith Reads, a meno che l’azienda non esca con qualcosa di veramente spettacolare.

Inoltre, l’analisi scompone la popolarità delle piattaforme in base alla regione, con i risultati che mostrano che Android è la piattaforma più popolare in Africa, mentre iOS è la piattaforma più popolare in Nord America e Australia.