Dall’iPhone 11, gli iPhone hanno utilizzato la stessa fotocamera frontale da 12 MP f/2.2, ma sembra che l’iPhone 14 possa includere una piccola regolazione delle specifiche che migliorerà le capacità di scattare selfie. Secondo il famoso analista Apple Ming-Chi Kuo, la nuova linea di iPhone includerà due miglioramenti significativi alla fotocamera frontale. Questi includono un’apertura più ampia sull’obiettivo e l’aggiunta dell’autofocus.

Secondo Kuo, l’f-stop sarà ridotto da f/2.2 a f/1.9, con conseguente leggero aumento dell’apertura. Di conseguenza, più luce raggiungerà il sensore, rendendo le immagini più luminose e consentendo una minore profondità di campo.

iPhone 14 sarà presentato a fine anno

In passato, gli iPhone non avevano la messa a fuoco automatica, tuttavia avevano alternative software che facevano la stessa cosa. Secondo Kuo, la messa a fuoco dell’hardware fornirà un’esperienza più naturale e conveniente, oltre a funzionare meglio per le app di videochiamate e streaming live.

È sorprendente che Apple non offra già l’autofocus tradizionale per le sue fotocamere selfie iPhone, poiché è una funzione utile che molti produttori di telefoni usano frequentemente, ma non è necessaria per le fotocamere frontali perché il telefono viene messo alla stessa distanza dalla tua faccia ogni volta che scatti una foto.

Inoltre, l’effetto di rilevamento della profondità genera una sfocatura naturale dello sfondo in modalità Ritratto, riducendo la necessità dell’autofocus. Quindi, mentre l’aggiunta dell’autofocus alle fotocamere frontali di iPhone sarà utile per alcuni, non si tradurrà in un aumento significativo della qualità dei selfie per tutti. L’obiettivo migliorato avrà un impatto maggiore su questo, anche se l’apertura non è una grande differenza.