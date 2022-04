Il produttore cinese Xiaomi presenterà a breve un nuovo smartphone da gaming dal prezzo sicuramente concorrenziale. Lo smartphone in questione si chiama Poco F4 GT e, secondo i teaser ufficiali, sarà annunciato il prossimo 26 aprile. Stando a quanto è emerso, sarà tuttavia una versione re-branded di uno smartphone a marchio Redmi.

Poco F4 GT: il nuovo smartphone di gaming di Xiaomi sarà annunciato il 26 aprile

Secondo un’immagine teaser pubblicata in rete in queste ore, il prossimo 26 aprile 2022 durante un evento verrà annunciato ufficialmente un nuovo smartphone da gaming a marchio Poco. Quest’ultimo si chiamerà Poco F4 GT e sappiamo grazie a vari rumors che sarà una versione re-branded del Redmi K50 Gaming Edition.

A darci una ulteriore conferma di questo, in particolare, sono stati da poco pubblicati online i benchmark del noto portale Geekbench. Stando a quanto riportato, infatti, sotto al cofano ci sarà sempre il soc Snapdragon 8 Gen 1 con tagli di memoria comprendenti fino a ben 12 GB di RAM. Il software installato a bordo sarà invece Android 12 con l’interfaccia utente MIUI 13. Per quanto riguarda i punteggi, invece, lo smartphone ha totalizzato 1235 punti in single core e 3555 punti in multi core.

Nonostante si tratti di un re-branded, però, sappiamo che gli smartphone a marchio Poco si contraddistinguono per un design molto particolare e unico. Le altre caratteristiche, invece, non dovrebbero subire molte variazioni. Ci aspettiamo dunque sul prossimo Poco F4 GT un ampio display OLED da 6.67 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.