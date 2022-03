Non lascia indifferenti l’ultima notizia che coinvolge il colosso di Cupertino e tutti gli utenti intenzionati a procedere con l’acquisto di un nuovo dispositivo Apple. Secondo alcune fonti, l’azienda potrebbe introdurre una nuova modalità d’acquisto, permettendo al suo pubblico di sottoscrivere un abbonamento grazie al quale si avrà la possibilità di ottenere un dispositivo Apple affrontando una spesa mensile prestabilita.

Apple potrebbe proporre un abbonamento per l’acquisto dei dispositivi!

A riferire la possibilità di arrivo dell’abbonamento dedicato all’acquisto dei dispositivi Apple è un nuovo report, secondo il quale la novità potrebbe riscuotere particolare successo tra gli utenti.

Apple potrebbe proporre una spesa da affrontare mensilmente così da ricevere i modelli più recenti di iPhone senza dover andare incontro ad una spesa unica per l’acquisto.

Quanto pensato dall’azienda non rappresenterebbe una novità del tutto esclusiva poiché è già pratica comune acquistare a rate uno smartphone tramite, ad esempio, il ricorso ai gestori telefonici. Questi ultimi sono soliti proporre tariffe telefoniche vantaggiose che includono l’acquisto di uno smartphone a costi convenienti. Apple, seguendo quanto già noto, offrirebbe un vantaggio non indifferente, soprattutto se considerati i costi non del tutto irrisori dei suoi dispositivi.

L’abbonamento potrebbe essere rilasciato prima del mese di settembre così da essere inaugurato insieme alla nuova generazione di iPhone. I prossimi melafonini introdurranno novità interessanti che potrebbero invogliare gli utenti all’acquisto e l’ultima trovata si dimostrerebbe decisamente azzeccata.

Tra le novità previste su iPhone 14, oltre all’assenza del modello mini, vi è l’assenza del notch sui modelli di punta e l’aggiornamento di buona parte delle componenti.