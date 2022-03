Ultimi giorni per una ricca promozione messa a disposizione di tutti i clienti di Postepay. I possessori della carta di credito ricaricabile di Poste Italiane, ancora per qualche ora, infatti potranno partecipare al programma di rimborsi per ricevere un piccolo bonus ad ogni singolo acquisto.

Postepay, ancora pochi giorni per potere partecipare al cashback

I clienti di Postepay potranno ricevere un rimborso per ogni transazione effettuata con la carta. In base alle condizioni dell’offerta è previsto un rimborso di 1 euro per tutti i movimenti dal valore pari o superiore ai 10 euro. Ogni giorno, inoltre, gli utenti di Postepay avranno la facoltà di accumulare sino a 10 euro in valore di cashback. I rimborsi saranno accreditati direttamente sulla propria carta di credito ricaricabile.

Per partecipare all’iniziativa è necessario scaricare l’app ufficiale di Postepay da Google Play Store di Android o dall’App Store degli iPhone. Per il buon fine dell’operazione di rimborso, i clienti di Poste Italiane dovranno impegnarsi ad effettuare gli acquisti attraverso il codice QR presente in app.

L’iniziativa di Postepay è legata agli acquisti effettuati dai clienti nei numerosi negozi partner. La lista dei punti vendita che aderiscono all’iniziativa può essere consultata attraverso il sito ufficiale di Poste Italiane.

Dopo la cancellazione del programma di Stato, quest’iniziativa di Postepay rappresenta certamente un grande punto di vantaggio per i pagamenti con moneta virtuale. La promozione sarà operativa sino al 31 Marzo. Ancora non è dato sapere se non sono previste ulteriori proroghe anche sino ai mesi della prossima estate.