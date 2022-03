Migliaia di utenti mobile scalpitano forsennatamente per l’arrivo di Android 13. Rispetto all’attuale versione di sistema saranno tanti gli aggiornamenti in programma per più fronti. Si parte dalla security per poi concentrarsi sul mero aspetto grafico in stile Dark ed ovviamente sulle funzioni.

Per quel che riguarda l’ultimo punto in esame sta per arrivare una novità esilarante per gli utilizzatori di Personal Computer. Da qualche tempo gira ormai la notizia ora confermata da nuove fonti ufficiali. Ecco in cosa consiste.

Android 13: in arrivo la nuova PC UI

L’impegno profuso da Google nel rilascio di un OS innovativo è tangibile. L’esperienza utente migliora notevolmente applicando layout e feature di nuova generazione. Tra queste ce ne sarà una che con Android 13 prenderà il sopravvento sulle altre. Si parla della PC UI.

L’azienda va oltre il circolo chiuso del mobile per aprire a nuove possibilità verso gli utenti. Mishall Rahman di Esper ha notato una nuova barra di stato superiore con un design primordiale che ricalca le orme del sopravvenuto Honeycomb 3.0. Una versione molto retrodatata del sistema ma che inizia a integrare impostazioni rapide e sistema di notifica inferiore per realizzare una UI multifinestra ambiente PC.

Si tratta di una versione iniziale che non può fare altro che migliorarsi in virtù dell’azione degli sviluppatori di Mountain View che sapranno arricchirla per offirre il meglio tanto su smartphone che su tablet dove tale opzione avrebbe molto piùà senso.

Che ve ne pare di questa novità? Spazio ai commenti e seguiteci per ulteriori notizie sul nostro sito ed attraverso i nostri canali dedicati.