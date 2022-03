CoopVoce è il migliore: ecco quali sono le offerte fino a 100GB con tutto incluso

Tutti i grandi gestori che si rispettino oggi godono di un background abbastanza importante, il quale ha permesso dunque una grande crescita. Allo stesso tempo ci sono anche delle realtà che spesso possono passare inosservate, ma il tutto sembra ormai essere superato. Stiamo parlando dei gestori virtuali che ormai riescono a brillare di luce propria, nonostante si appoggino sulle reti di gestori molto più forti.

Uno tra tutti, che soprattutto gode di grande rispetto anche da parte degli utenti, è CoopVoce. Questo provider che un tempo non riusciva per nulla ad ingranare oggi permette di avere delle offerte strepitose che dispongono contenuti su ogni fronte. Ricordiamo infatti che la linea Evolution del provider è ancora disponibile sul sito ufficiale con soluzioni eccezionali e prezzi che non cambiano mai nel tempo. Ricordiamo inoltre che i costi sono sempre gli stessi di qualche mese fa, per cui se avete qualche ricordo in merito alle Evolution, vi converrebbe riportarlo alla mente.

CoopVoce: queste sono le offerte Evolution che hanno fatto sognare gli utenti durante gli scorsi mesi

Basta pagare un piccolo corrispettivo mensile per avere una delle offerte Evolution ancora disponibili sul sito ufficiale dell’azienda.

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS