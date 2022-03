CoopVoce promuove 3 offerte EVO con tutto incluso e fino a 100 giga per navigare sul web

Quanto raccolto dai gestori virtuali durante gli ultimi tempi risulterebbe eccezionale sotto tutti i punti di vista. Sia dal piano economico che da quello riguardante il numero di utenti ottenuti, i noti i provider di seconda fascia secondo alcuni, potrebbero avere raggiunto finalmente ciò che volevano.

CoopVoce è uno di quelli più scelti in assoluto, soprattutto per via del suo buon nome che l’azienda ha tenuto a costruire pian piano nel tempo. Gli utenti riferiscono inoltre di una grande affidabilità, la quale porta a scoprire poi quelle che sono le tre offerte del momento. Parliamo della linea Evolution, la quale non esita ad arrivare ad offrire 100 giga al mese.

CoopVoce: tre promozioni della linea Evolution sono ancora disponibili con i loro prezzi

Come succede di solito, anche questa volta gli utenti avranno un’opportunità eccezionale, ovvero quella di ottenere gratuitamente tantissime soluzioni da parte del gestore CoopVoce. Basta pagare un piccolo corrispettivo mensile per avere una delle offerte Evolution ancora disponibili sul sito ufficiale dell’azienda.

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS