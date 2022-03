Sapevamo che Apex Legends Mobile sarebbe arrivato su Android da aprile 2021 e il gioco è stato preregistrato sul Play Store in alcune località selezionate a febbraio. Oggi, le pre-registrazioni si aprono in tutto il mondo, indicando che Electronic Arts si sta preparando per un rilascio globale che avverrà presto. Coloro che si preregistrano riceveranno alcuni regali in-game una volta che il gioco sarà rilasciato, anche se la data esatta è ancora incerta.

Electronic Arts ha rilasciato un nuovo teaser per Apex Legends Mobile, che coincide con l’annuncio della pre-registrazione internazionale di oggi (tranne Cina, Hong Kong, Taiwan, Macao, Russia e Bielorussia). Come puoi vedere, l’aspetto battle royale del gioco si è tradotto in modo efficace. Ovviamente, la versione mobile di Apex Legends funzionerà da sola, senza cross-play o salvataggi incrociati, quindi se speravi di giocare contro amici su PC o console, rimarrai deluso. Il battle royale avrà anche mappe e stili di gioco esclusivi per dispositivi mobile, dimostrando come funzionerà come entità separata.

Apex Legends Mobile arriverà nel 2022

Coloro che si preregistrano riceveranno oggetti di gioco e più persone si registrano, meglio è, perché queste ricompense dipendono da quante persone giocheranno al battle royale al lancio. Quando il gioco sarà ufficialmente rilasciato, gli oggetti che possono essere acquisiti verranno assegnati ai giocatori.

Finora, non sappiamo quando Apex Legends Mobile verrà rilasciato a livello globale al di fuori di un’ampia finestra del 2022, ma la pre-registrazione di oggi è una forte indicazione che ci stiamo avvicinando. Naturalmente, se vuoi essere avvisato quando arriverà quel giorno, ti basterà pre-registrarti e il tuo smartphone Android te lo dirà.