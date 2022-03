Questa settimana Apple ha rilasciato macOS 12.3 e iPadOS 15.4, nove mesi dopo che l’azienda ha dimostrato per la prima volta la funzione di controllo universale in una demo. Puoi utilizzare un’unica tastiera e mouse per gestire contemporaneamente un Mac e un iPad con lo strumento, che ora è in fase di beta test (o trackpad). Il testo può essere inserito su entrambi i dispositivi e i file possono essere spostati tra i due.

Inizialmente Apple ha dichiarato che Universal Control sarà rilasciato nell’autunno del 2016, ma a dicembre la società ha annunciato che non sarebbe stato disponibile fino a questa primavera.

macOS 12.3: il download è già disponibile

Apple ha anche migliorato l’audio spaziale sui sistemi alimentati dal processore M1. Apple Music ora include funzionalità di rilevamento dinamico della testa per AirPods compatibili con il servizio. Nel Centro di controllo, scoprirai le impostazioni per l’audio spaziale fisso e l’audio spaziale di rilevamento della testa.

Con dozzine di emoji aggiuntive, puoi esprimerti in vari modi. La faccia che si scioglie, il troll, la palla da discoteca e le mani a forma di cuore sono tra i simboli disponibili, secondo Emojipedia. L’emoji della stretta di mano ora fornisce diverse impostazioni del tono della pelle per ciascuna mano, oltre alle opzioni precedenti.

Altre nuove funzionalità di macOS 12.3 includono un’opzione vocale Siri con un tono meno di genere, più filtri per l’app Podcast, la possibilità di aggiungere commenti alle password salvate e (secondo Apple) misurazioni più accurate della capacità della batteria. A parte questo, l’aggiornamento di macOS aggiunge il supporto per la traduzione in italiano e cinese tradizionale per le pagine Web in Safari e per la creazione, la rimozione e l’interrogazione di tag con i promemoria nelle scorciatoie, tra le altre funzionalità.