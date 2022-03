L’universo di Star Wars si sta preparando ad accogliere con entusiasmo la nuova serie Disney+ dedicata ad Obi-Wan Kenobi. Tuttavia i piani della Lucasfilm sono nettamente più grandi e prevedono il ritorno sul grande schermo con un nuovo film.

L’ultima pellicola arrivata nelle sale orma risale al 2019 ed è Star Wars: Episodio IX – L’ascesa di Skywalker. Questo film, scritto e diretto da J.J. Abrams, di fatto conclude la saga dedicata alla famiglia Skywalker nella Galassia lontana lontana.

Da allora le produzioni per Disney+ si sono susseguite con particolare interesse da parte del pubblico. Come non citare The Mandalorian, Star Wars: The Bad Batch e The Book of Boba Fett, ma i tempi sembrano maturi per la realizzazione di un nuovo film.

Stando ad alcune indiscrezioni, potrebbe arrivare un nuovo film della saga di Star Wars dal creatore di Lost e Watchmen

Secondo le indiscrezioni lanciate da Jeff Sneider di The Ankler, sarebbe stato individuato un nome. Uno dei principali autori del nuovo film di Star Wars potrebbe essere Damon Lindelof, principale produttore e sceneggiatore di Lost e Watchmen.

L’impegno di Damon Lindelof nel cinema di fantascienza è chiaro, come dimostra il ruolo da sceneggiatore in:

Cowboys & Aliens , regia di Jon Favreau (2011)

, regia di Jon Favreau (2011) Prometheus , regia di Ridley Scott (2012)

, regia di Ridley Scott (2012) Into Darkness – Star Trek ( Star Trek Into Darkness ), regia di J.J. Abrams (2013)

( ), regia di J.J. Abrams (2013) World War Z , regia di Marc Forster (2013)

, regia di Marc Forster (2013) Tomorrowland – Il mondo di domani ( Tomorrowland ), regia di Brad Bird (2015)

( ), regia di Brad Bird (2015) The Hunt, regia di Craig Zobel (2020)

L'universo di Star Wars si espanderà con Rogue Squadron, un nuovo film diretto da Patty Jenkins. Al momento è troppo presto per parlare anche solo di una trama abbozzata. Tuttavia, questo nuovo progetto si va ad unire a quelli in cantiere di cui non si hanno maggiori dettagli.

A questo film già annunciato si aggiungono anche un progetto in lavorazione da parte di Taika Waititi e una trilogia di film curata da Rian Johnson. Su entrambe le produzioni, Lucasfilm mantiene il più stretto riserbo.