Il mondo dello streaming è popolato da tantissimi servizi pronti a darsi battaglia per conquistare la propria fetta di pubblico. I ragazzi di JustWatch hanno cercato di analizzare come è suddiviso il mercato e dando risalto ai servizi in ascesa.

Dalle analisi sono stati esclusi Netflix e Amazon Prime Video in quanto ormai servizi consolidati e diffusi. Sono stati presi in considerazione Disney+, Apple TV+, HBO Max Peacock e Peacock Premium.

Possiamo affermare che Disney+ si posiziona esattamente dietro Netflix e Amazon Prime Video in quanto a diffusione. Nonostante non possa vantare lo stesso numero di abbonati, nell’ultimo anno la piattaforma è cresciuta molto arrivando a raggiungere un market share del 17.6%.

Come si può vedere dal grafico, il makert share di Apple TV+ nel periodo compreso tra il 2021 e il 2022 si aggira introno al 5.6%. Questo valore è leggermente inferiore al 7% detenuto da HBO Max e il divario potrebbe aumentare nei prossimi mesi.

Infatti, HBO Max è da poco sbarcato in Europa ma non ancora in Italia. Il servizio quindi si sta ancora espandendo ed è possibile notarlo grazie alla curva di crescita registrata negli ultimi mesi. Tuttavia Apple TV+ sta registrando numeri in crescita da alcuni mesi, quindi la sfida è ancora del tutto aperta.

Per quanto riguarda i servizi Peacock e Peacock Premium, al momento rappresentano una fetta di mercato piuttosto limitata. Sommando i due servizi si supera di poco il 2% con la maggior parte degli utenti che utilizzano la versione free e solo pochi quella in abbonamento.