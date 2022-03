Come parte del suo continuo sforzo per accreditare i partner, Instagram ha introdotto nuove opzioni di tagging che mostrano informazioni aggiuntive su una persona. I contributi dei collaboratori, come fotografi, artisti, scrittori e altri, che lavorano sul materiale ma spesso non sono immediatamente visibili fino a quando non vengono menzionati dal creatore del post verranno evidenziati tramite tag avanzati.

Nello svelare le nuove opzioni di tagging, l’azienda ha notato che il materiale che gli utenti visualizzano sull’app è il risultato degli sforzi di molti partner, compresi loro. “Il credito è un ingresso per sviluppare una carriera sostenibile come creatore per molti creatori di minoranza, combattendo anche l’appropriazione culturale e assicurando che il mondo capisca chi sta generando cultura”, ha affermato Instagram nel suo comunicato.

Instagram tiene molto ai suoi creator

Truccatori e musicisti, ad esempio, sono tra coloro che potrebbero non essere riconosciuti o non apprezzati dietro le quinte. Instagram pensa che la funzione verrà utilizzata per mostrare tali individui.

I tag migliorati sono un mezzo ufficiale per mostrare ciò che alcuni artisti hanno già preso l’abitudine di fare sulle loro pagine e nei loro post. Gli utenti di Instagram hanno scoperto una varietà di soluzioni fai-da-te per riconoscere le persone che hanno contribuito allo sviluppo dei loro contenuti.

Mentre alcuni utenti definiscono i loro ruoli nelle didascalie dei loro caricamenti e taggano i collaboratori in tali didascalie, altri hanno semplicemente taggato una serie di profili direttamente sulla foto o sul video che hanno pubblicato. Durante il caricamento del contenuto, gli utenti possono designare i contributori contrassegnando gli account e quindi premendo “mostra categoria profilo” per mostrare il proprio contributo nel contenuto.