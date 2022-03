Il team di iFixit è riuscita a mettere le mani sui nuovissimi Samsung Galaxy S22 e S22 Ultra e ovviamente li ha smontati completamente. Grazie al loro teardown possiamo scoprire come sono realizzati internamenti i due flagship e quali sono i loro pregi e difetti.

Procedendo con l’apertura della scocca, i ragazzi di iFixit hanno notato il primo problema. Samsung ha utilizzato un elevato quantitativo di adesivo per tenere in posizione le componenti.

Certamente questa scelta facilita la fase di assemblaggio, ma peggiora la riparabilità di Galaxy S22 e S22 Ultra. Infatti, è capitato che la scocca si sia rotta in maniera accidentale durante la fase di apertura.

Sembra che Samsung abbia realizzato i Galaxy S22 e S22 Ultra pensando al design e alla qualità dei materiali piuttosto che alla riparabilità in caso di problemi

Una volta che si ha accesso alle componenti interne dei device Samsung, la situazione non cambia. La batteria è di difficile rimozione a causa dell’elevato quantitativo di adesivo e solo poche componenti sono fissate con viti.

Tra le novità da evidenziare c’è certamente il nuovo motorino per la vibrazione. Samsung ha lavorato per migliorare il feedback aptico e con la serie Galaxy S22 ci è riuscita benissimo. Inoltre, va segnalata la presenza di una camera di vapore di nuova generazione per dissipare il calore prodotto dal SoC.

Considerando tutti i punti positivi e negativi emersi durante lo smontaggio, il team di iFixit ha stabilito il punteggio di riparabilità per Galaxy S22 e S22 Ultra. Entrambi i device non stupiscono sotto questo punto di vista con un punteggio di 3 su 10. L’utilizzo eccessivo della colla ha fatto scendere la valutazione e reso difficili tutte le operazioni.