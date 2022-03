WindTre vuole spodestare tutti gli altri operatori nel corso di queste settimane. Il provider arancione prevede ancora una volta una politica molto aggressiva nel campo della telefonia mobile e mette in campo una tariffa molto vantaggiosa per tutti gli utenti come la WindTre Star+.

WindTre, la tariffa da 100 Giga anche nel 2022

Gli abbonati che decidono di sottoscrivere questa tariffa potranno beneficiare di consumi quasi illimitati con la presenza di costi d’occasione.

I clienti che optano per questa ricaricabile, nel dettaglio, avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche un pacchetto di 100 Giga per navigare in internet. Il costo previsto per il rinnovo di questa promozione è pari a 7,99 euro con pagamento ogni trenta giorni.

Gli utenti che intendono sottoscrivere questa tariffa dovranno però rispettare alcune condizioni di WindTre legate all’attivazione. In prima istanza gli utenti interessati dovranno aggiungere una quota una tantum di 10 euro per l’acquisto della SIM.

WindTre allo stesso tempo chiede a tutti i suoi futuri abbonati anche l’operazione di portabilità del numero da altro operatore. Il cambio di gestore da TIM, Vodafone e Iliad è necessaria e propedeutica per la sottoscrizione della nuova tariffa.

In linea con le condizioni di altre tariffe low cost di queste ultime settimane, anche in questo caso WindTre prevede l’attivazione solo ed esclusivamente presso gli store ufficiali del provider presente su tutto il territorio nazionale. Allo stato attuale, il gestore non garantisce ai suoi abbonati l’attivazione online.