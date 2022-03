I prossimi flagship di Google saranno certamente i Pixel 7 e 7 Pro. Nonostante il loro debutto sia previsto per la seconda metà dell’anno, in particolare ad ottobre 2022, si stanno moltiplicando le indiscrezioni riguardanti i due device.

Nelle scorse settimane è stato anticipato il possibile design attraverso dei modelli digitali dei terminali. Oggi invece, grazie al lavoro di Pigtou, è possibile ammirare entrambi gli smartphone dal vivo.

I modelli dummy sono stampati in 3D partendo dal render realizzato da David Kowalski, anche conosciuto come @xleaks7. Certamente, guardare i Pixel 7 e 7 Pro dal vivo permette di cogliere meglio alcuni dettagli che su un display non vengono resi al meglio.

Pixel 7 e 7 Pro si mostrano per la prima volta dal vivo anche se si tratta di modelli di prova stampati i 3D

In particolare, l’elemento di design caratterizzante per entrambi i device Google è il modulo fotografico posteriore. Le fotocamere sono posizionate in orizzontale e sono due per il Pixel 7 e tre per la variante Pro.

In generale, la disposizione e il rialzo della scocca richiama il design della generazione precedente ma con alcuni cambiamenti importanti. Le ottiche saranno circondate da un frame che certamente andrà ad impreziosire il tutto.

Entrambi i flagship Google potranno contare su una fotocamera frontale integrata in un notch punch hole posizionato nella parte alta e centrale del pannello. Sarà presente anche il sensore per le impronte digitali sotto il display.

Inoltre, da questi primi modelli dummy sembra emergono anche le dimensioni di entrambi i modelli. Pixel 7 misurerà 155.6 x 73.1 x 8.7 mm con lo spessore che arriva a 11.5 mm nella zone delle fotocamera. Pixel 7 Pro invece, avrà dimensioni pari a 163 x 76.4 x 8.7 mm con uno spessore delle fotocamere di 11.2 mm.