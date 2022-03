L’attuale famiglia di device realizzati da OPPO è la serie Find X5. La gamma di smartphone è composta dalla versione base, da quella Lite e da due varianti Pro. Tuttavia, sembra che il produttore abbia ancora una sorpresa da mostrare ai propri utenti.

Infatti, nel corso dell’anno potrebbe fare il proprio debutto il nuovo Find X5 Ultra. Stando a quanto dichiarato dal leaker Digital Chat Station, il device è già in fase di sviluppo ed è possibile scoprire alcune delle specifiche tecniche.

OPPO sembra intenzionata ad equipaggiare questa variante “Ultra” con il SoC Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Si tratta della versione evoluta del chipset realizzato da Qualcomm il cui debutto è atteso nella seconda metà dell’anno.

OPPO sta lavorando ad un device con SoC Snapdragon 8 Gen 1 Plus e sarà il primo modello a vantare il titolo “Ultra”

Il SoC sarà caratterizzato dalla sigla SM8475 e la produzione sarà curata da TSMC. Il chipmaker Taiwanese utilizzerà sempre un processo produttivo a 4nm ma sono attesi alcuni miglioramenti rispetto alla versione base del SoC.

Le differenze al momento non sono quantificabili in termini numerici ma, in generale, ci aspettiamo una maggiore potenza sia lato CPU che GPU. Un ulteriore aspetto da non sottovalutare sarà la maggiore efficienza energetica che migliorerà l’autonomia dei device.

Inoltre, il nuovo flagship di OPPO potrà vantare anche un altro primato. Si tratterà del primo modello “Ultra” realizzato dall’azienda, quindi godrà di particolare attenzione. Per questo ci aspettiamo anche novità nel comparto fotografico come la presenza di un sensore dedicato allo zoom periscopico.

Al momento non si hanno ulteriori informazioni disponibili, ma siamo certi che maggiori dettagli arriveranno nel corso delle prossime settimane.