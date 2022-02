HONOR ha scelto il MWC 2022 per annunciare il debutto delle varianti global della famiglia Magic4. La fiera spagnola dell’elettronica è lo scenario perfetto per permettere a tutti gli utenti di conoscere la famiglia di smartphone premium e diffondere la filosofia del “The Power of Magic”.

La famiglia è composta da due device: Magic4 e Magic4 Pro. Entrambi sono definiti come flagship che possono vantare tecnologie all’avanguardia in vari campi tra cui design, display, fotografia e prestazioni.

Entrambi i dispositivi sono caratterizzati da un design simmetrico e da un display pensato per esaltare l’esperienza visiva. Il nuovo Magic4 Pro presenta un pannello da 6.81 pollici di diagonale e il pannello LTPO fa immergere completamente l’utente nei contenuti. Inoltre, il display è curvato su tutti i lati e le cornici sono estremamente ridotte ma comunque garantiscono una presa salda.

Honor ha presentato al MWC 2022 la versione destinata al mercato globale dei flagship premium Magic4 e Magic4 Pro

Sotto la scocca di Magic4 e Magic4 Pro trova spazio il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G. Rispetto alla generazione precedente, le prestazioni della CPU sono aumentate del 20%, quelle della GPU del 30% e le capacità AI del 300%. A supporto del sistema troviamo 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Grazie alla Magic UI 6, sia il software che l’hardware possono lavorare in sinergia migliorando le prestazioni generali. I benefici si avranno anche in ambito gaming con ottimizzazioni pensate specificatamente per i giocatori. Ovviamente il sistema operativo è basato su Android 12 e può vantare la presenza dei Google Mobile Services.

Il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera pensata per ottimizzare gli scatti. Troviamo una fotocamera grandangolare da 50MP con un sensore da 1/1,56 pollici, una fotocamera ultralarga da 50MP 122 gradi e una fotocamera teleobiettivo da 64MP. Il sistema Ultra-Fusion basato sulla fotografia computazionale consente di migliorare la resa degli scatti aumentandone la qualità.

George Zhao, CEO di HONOR, ha commentato il lancio così: “Noi di HONOR ci interroghiamo costantemente su ciò che potremmo fare per assecondare le richieste degli utenti e per creare un’eccezionale esperienza di prodotto. La nostra serie premium HONOR Magic incarna perfettamente la nostra tecnologia innovativa e testimonia la nostra attitudine a sfidare costantemente i punti di riferimento del settore“.

HONOR Magic4 Pro è disponibile al prezzo di €1.099,00 mentre, per quanto riguarda Magic4 invece, il prezzo di lancio è di €899,00. Insieme ai due smartphone, il produttore cinese ha presentato anche due accessori fondamentali da associare ai device. Si tratta di HONOR Watch GS 3 e HONOR Earbuds 3 Pro, che vanno così ad ampliare il portafoglio di prodotti offerti dall’azienda.