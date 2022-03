Uno studente ha esordito su Twitter dichiarando: “I super-ricchi stanno usando i loro jet privati e volano in giro per il mondo come se non ci fosse una crisi climatica in corso”. Jack Sweeney, il programmatore adolescente dietro l’account Twitter @ElonJet, spiega che Elon Musk lo ha bloccato, forse perché il CEO di Tesla era preoccupato che tutti iniziassero ad accusarlo di non essere a favore dell’ambiente come dichiara.

Sweeney, studente universitario della Florida, si è preso la responsabilità di codificare tutti i jet privati durante il periodo del lockdown. Quando ha reso pubblici al mondo intero tutti i dati raccolti, è diventato sempre più popolare. Continua a guadagnare consensi giorno dopo giorno. L’account Twitter @ElonJet ha ora più di 300.000 follower, ottenuti in circa tre mesi.

Musk ancora una volta al centro di una controversia, un account twitter traccia tutti i movimenti del suo jet privato

Sweeney ha fornito ad un pubblico entusiasta una visione ancor più chiara sul modo in cui vivono i miliardari. In particolare di quanto siano costosi e dannosi per l’ambiente i loro viaggi sempre a bordo di jet privati. Il progetto può sembrare un caso su mille, ma Musk è stato effettivamente criticato duramente dopo i tweet di Sweeney. Il famoso CEO di Tesla e SpaceX, per ribattere e salvare il salvabile, ha anche tentato di comprare il silenzio del giovane studente, con una controproposta.

I nuovi movimenti, nati soprattutto sui social, spesso derivano dall’improbabile combinazione di elementi. L’innovazione di Sweeney è stata prendere i dati ADS-B disponibili per chiunque online e combinare le informazioni con gli algoritmi di Twitter. Detto in parole diverse, Sweeney ha creato 16 account Twitter automatizzati che tracciano i voli a bordo di jet privati dei miliardari in tutto il mondo. I movimenti della maggior parte dei miliardari considerati sono ora tracciati dagli account citati poco fa. Il più popolare è proprio l’account Twitter che tiene traccia dei movimenti quotidiani di Musk.