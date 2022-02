Mobile World Congress 2022: tutte le novità di Samsung, Oppo, Honor e non solo

Niente e nessuno ostacolerà il Mobile World Congress 2022, neppure il Covid (si fa per dire). La più grande fiera internazionale dedicata alla tecnologia mobile finalmente si terrà ed avrà luogo a Barcellona da oggi fino al 3 Marzo. Durante questi quattro giorni verranno presentate le novità di colossi come Samsung, Oppo e Honor, insomma ne vedremo delle belle!

Mobile World Congress 2022: il programma della settimana

Partiamo da Oppo. Questo ha già anticipato la presentazione del nuovo Oppo Find X5 Pro con fotocamera allestita in collaborazione con Hasselblad, chip neurale MariSilicon X con attenzione specifica alla cattura video e processore Snapdragon 8 gen 1.

Samsung invece ha “allestito” ieri una presentazione in streaming per parlare dei pieghevoli come la prossima generazione di Fold e Z Flip, ma anche smartwatch, portatili e pennino S-Pen.

Ovviamente non può non unirsi alla lista del Mobile World Congress 2022 anche il famoso Honor. Il marchio presenterà la serie Magic 4 che conterà sul modello standard, sul Plus e sul Pro. Questi dovrebbero basarsi a loro volta sul chip Snapdragon 8 gen 1 e su una fotocamera di alto livello con doppio sensore da 50 megapixel, obiettivo tele e, solo per i due più evoluti, anche una lente periscopica e un ToF 3d per la profondità di campo.

Xiaomi e Huawei faranno le loro presentazioni direttamente a Barcellona e potrebbero ufficializzare modelli visti finora solo in Cina. Anche Nokia si unirà all’evento e si concentrerà sulla famiglia G. Quanto a Realme, non si sa molto viste le recenti presentazioni di 9 Pro e Pro Plus con cover cangiante. Infine mancheranno al Mwc 2022 le note Sony, Asus e Lenovo.