Nostradamus: l'astrologo e profeta aveva previsto la guerra già nel 1555

Dopo ben due anni di pandemia e morti, quando tutto sembrava placarsi, ecco che qualcosa è tornato a farci mancare il respiro. La pace è finita, si prospetta un lungo periodo di scontri e morti innocenti. E purtroppo dobbiamo ammettere che anche stavolta Nostradamus ci aveva visto lungo. L’astrologo, scrittore, farmacista e speziale francese, anche conosciuto come Michel de Notre-Dame, nel 1555 pubblicò un libro intitolato “Le Profezie” e contenente appunto una serie di avvenimenti che ad oggi si definiscono “previsioni”.

Nostradamus: cos’altro potrebbe accadere nel 2022?

Egli scriveva: “Dopo una grande angoscia per l’umanità se ne prepara una ancora più grande“, e come dargli torto. Ad oggi non è chiaro se parlasse in particolar modo di un cambiamento climatico o di una tempesta solare in cui “gli uomini vedranno l’acqua salire e la terra cadere sotto di essa” ma in ogni caso, ogni sua supposizione ahinoi si sta avverando nel tempo. Per giunta egli ha parlato di un terribile terremoto lungo la faglia di San Andreas in California e la caduta di un asteroide sulla Terra: “Riesci a vedere il fuoco dal cielo, una lunga scintilla che brucia? Nel cielo puoi vedere il fuoco e una lunga scia di scintille“. Ma almeno su questo possiamo stare tranquilli, perché la NASA ha assicurato che non vedremo asteroidi cadere per almeno 100 anni.

Ciò che invece preoccupa è la previsione di una possibile guerra o di un momento di tensione internazionale tra paesi che gli esperti riconducono all’islamismo. Nostradamus scriveva: “A causa della discordia e della negligenza francesi, ai maomettani verrà data una possibilità. Il porto di Marsiglia sarà coperto di barche e vele”. Inutile ovviamente specificarne il riferimento ai giorni d’oggi. Nella speranza che tutto finisca presto, vi invitiamo ad essere forti e non crollare, perché prima o poi la pace trionferà.