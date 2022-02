xiaomi-12-ultra-potrebbe-arrivare-molto-presto-utenti-sorpresi

Sono emerse altre informazioni non confermate sullo Xiaomi 12 Ultra, l’aggiornamento di fascia alta dello Xiaomi 12 che abbiamo già visto. C’era stato un certo scetticismo sul fatto che un modello Ultra si sarebbe materializzato, ma ora sembra che arriverà a luglio o agosto.

Lo Xiaomi 12 Ultra è stato presumibilmente scoperto nel database interno di Xiaomi, con il numero di modello 2206122SC e il nome in codice interno L2S. Entrambe le fonti indicano che Xiaomi 12 Ultra potrebbe essere rilasciato nel terzo trimestre del 2022, che sarebbe a luglio, agosto o settembre. Lo Xiaomi Mi 11 Ultra è stato rilasciato a marzo, quindi sembra che il programma di quest’anno possa differire leggermente.

Xiaomi 12 Ultra sarà molto costoso

A un certo punto, si è ritenuto che Xiaomi 12 Ultra potesse non emergere affatto: alcuni rapporti suggerivano che apparirà come Xiaomi Mix 5 Pro, un seguito dello Xiaomi Mi Mix 4 dell’anno scorso. Può essere difficile tenere traccia dei numerosi telefoni Xiaomi, in parte a causa del fatto che non tutti sono disponibili al di fuori della Cina. Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro sono stati annunciati per la prima volta a dicembre, tuttavia devono ancora essere rilasciati sul mercato estero.

Secondo alcune fonti, il debutto internazionale dello Xiaomi 12 potrebbe avvenire già a febbraio o marzo, quindi sembra che il modello Xiaomi 12 Ultra dovrà aspettare qualche mese in più. Finora, ci sono state molte speculazioni sulle fotocamere che verranno aggiunte al modulo posteriore: potrebbero esserci fino a sette obiettivi, quindi ti aspetteresti che il telefono sia in grado di produrre fotografie e filmati spettacolari.

Tutta questa potenza e prestazioni, tuttavia, avrà un costo: le prime indicazioni suggeriscono che Xiaomi 12 Ultra costerà circa 1600 euro.