Postepay, rubati soldi dalle prepagate con una truffa: ecco il messaggio

Tanti dubbi stanno purtroppo portando le persone ad avere problemi con la loro Postepay. In realtà la carta non ha nessun tipo di divieto blocco, ma a quanto pare il nuovo messaggio che starebbe girando da giorni sarebbe pronto a dire il contrario. Più persone si sarebbero in battute in un testo che infatti anticiperebbe addirittura un blocco sul conto, cosa che in effetti non è vera.

Sarebbe questo è solo un modo per far credere a tutti che sarebbe necessario tramite quella pagina accedere di nuovo al conto, inserendo dunque le proprie credenziali. Così facendo, i soldi saranno portati via dal conto corrente in maniera irrimediabile. In basso il testo:

Postepay: la nuova truffa è arrivata, ecco il testo che hanno incontrato gli utenti tramite catene

Gentile cliente (nome e cognome),

Ti comunichiamo che l’accesso e le funzioni del tuo conto Postepay Poste Italiane sono state temporaneamente disabilitate.

Questa misura è stata presa perchè hai ignorato la nostra precedente richiesta di effettuare la verifica obbligatoria del tuo profilo Online Banking.

Prima che riabilitiamo l’uso della tua carta abbiamo bisogno che ci confermi la tua identità compilando una serie di dati già inseriti sul nostro sito al momento della tua registrazione sul portale di Intesa.

Ti invitiamo a cliccare sul bottone seguente e seguire le indicazioni.

PROCEDI

Tieni presente che l’accesso ai servizi Intesa (tra quali, prelievi e pagamenti) e il loro utilizzo sono limitati finchè l’aggiornamento non viene effettuato correttamente.

Rimaniamo a tua disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento e informazione!