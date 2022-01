Netflix dopo i successi dello scorso anno tra film e serie tv anche nei prossimi mesi vuole assicurare a tutti i suoi clienti i migliori contenuti nel campo televisivo. Le esclusive più attese di Netflix nel corso delle settimane a venire sono Stranger Things o l’ultima stagione di Better Call Saul.

In ambito televisivo, Netflix si conferma leader assoluto per i gusti dei clienti. Purtroppo però le note negative non mancano. La tv streaming ha infatti da poco annunciato una nuova tornata di aumenti sui costi.

Netflix, i nuovi prezzi a partire dal 2022

Le rimodulazioni dei prezzi di Netflix, in base a quelli che sono gli annunci delle precedenti settimane, riguarderanno ben due dei tre attuali piani di visione.

Un primo cambio è previsto per i clienti che hanno attivato il ticket Premium. In questa circostanza, il costo per il pacchetto per tutti i clienti sale a 18,99 euro rispetto ai 16,99 euro dei mesi precedenti. I servizi di questo ticket continuano a prevedere la visione contemporanea su 4 dispositivi e la tecnologia 4K UHD.

Il rincaro sui prezzi riguarda anche il ticket Standard. In tale circostanza, il prezzo sale a 12,99 euro anziché i precedenti 11,99 euro. Confermati anche per il ticket Standard gli attuali servizi con la visione sino a 2 dispositivi in contemporanea e con la presenza della tecnologia Full HD per la visione di tutti i contenuti in rete.

Gli aumenti sul prezzo di Netflix saranno validi a partire dalle prossime settimane tanto per gli attuali clienti quanto per tutti i nuovi abbonati.