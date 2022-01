Da ottobre dello scorso anno, Android 12 è disponibile e i produttori di smartphone hanno gareggiato per offrire le loro versioni software basate su Android 12 ai telefoni idonei. Finora, aziende come Samsung e ASUS hanno svolto un ottimo lavoro nell’aggiornamento dei loro prodotti. Nel frattempo, altri marchi stanno testando il sistema operativo per garantire un lancio regolare. D’altra parte, aziende come Microsoft stanno rilasciando aggiornamenti per Android 11.

Microsoft ha finalmente rilasciato l’aggiornamento Android 12 per il suo strano dispositivo Microsoft Surface Duo. Questo aggiornamento è stato anticipato dal 2021, ma la società deve ancora consegnarlo. Ora che l’aggiornamento è uscito, il problema è che è già scaduto e tra qualche mese sarà disponibile Android 13.

Surface Duo: l’aggiornamento sta per essere rilasciato

L’aggiornamento, fornito con la versione firmware 2021.1027.156, aumenta il livello di patch di sicurezza Android di Surface Duo fino a gennaio 2022. La nuova versione migliora anche le Impostazioni rapide e introduce un design completamente nuovo per app e cartelle. Microsoft garantisce anche una migliore esperienza a doppio schermo con il device. Nell’app OneDrive, gli utenti potranno visualizzare e modificare le immagini.

Il registro delle modifiche per l’aggiornamento di Microsoft Surface Duo per Android 11 include una modalità Thumb disponibile in Microsoft SwiftKey, una funzionalità di trascinamento della selezione migliorate ed un design del feed Microsoft aggiornato, con schede riviste e nuovi widget Microsoft Start per News e Weather. Android 11 è attualmente in fase di implementazione in Nord America ed Europa, secondo la società. Dunque, non esiste ancora una data precisa per quando potrai scaricare il nuovo aggiornamento.