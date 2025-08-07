Microsoft ha la soluzione se il menu Start smette di funzionare

Microsoft interviene con decisione per affrontare un problema che ha colpito molti utenti Insider: i crash del menu Start in Windows 11. Dopo numerose segnalazioni nelle versioni preliminari, l’azienda di Redmond ha distribuito due nuovi aggiornamenti per i canali Dev e Beta, identificati rispettivamente come build 26200.5733 e 26120.5733. I pacchetti sono identici e puntano a uniformare l’esperienza su più fronti, in vista di un rilascio ufficiale più stabile e affidabile. Il menu Start, tornato a funzionare senza blocchi, rappresenta la novità più importante per chi lamentava gravi disagi nell’uso quotidiano del sistema.

Microsoft ha creato nuove funzioni per la produttività e l’attenzione ai dettagli

Accanto alla correzione del menu Start, le nuove build sistemano anche una serie di bug minori ma fastidiosi. È stato risolto un errore della barra delle applicazioni che impediva l’interazione con le anteprime delle finestre. Anche i widget, bloccati o invisibili in precedenza, tornano ora a funzionare correttamente sulla schermata di blocco. Tra i fix inclusi, figura anche il ripristino delle gesture multi-dito, interrotte da un malfunzionamento nella release precedente. Tutti interventi che, sommati, migliorano in modo significativo l’esperienza utente.

Non solo correzioni: l’aggiornamento porta anche miglioramenti dedicati all’ambiente aziendale. In Esplora File fanno la loro comparsa nuove icone rappresentanti persone, visibili nelle sezioni “Attività” e “Consigliati” per chi utilizza account Entra ID. Passandoci sopra con il mouse, si apre una Live Persona Card con dettagli professionali del collega, migliorando la collaborazione tra membri del team. La novità è pensata per studenti e lavoratori che operano in ambienti Microsoft 365.

Anche la gestione della privacy fa un passo avanti. Microsoft ha rimosso dalle impostazioni l’opzione per la cronologia di ricerca di Bing, centralizzandola nella dashboard della privacy, rendendo tutto più ordinato e coerente. Restano però alcuni problemi noti: installazioni che falliscono con l’errore $0x80070005$, colori sbagliati nel tema scuro e anomalie con controller Xbox via Bluetooth. Microsoft ha già fornito soluzioni temporanee, in attesa di una correzione definitiva.