Gli ingegneri di WhatsApp sono finalmente vicini a fornire il trasferimento della cronologia delle chat tra dispositivi iOS e Android. Questo è supportato dal codice sorgente di WhatsApp 22.2.74 beta per iOS.

Secondo quanto scoperto dai ricercatori nel codice di messenger, spostare la cronologia delle chat tra dispositivi che eseguono vari sistemi operativi sarà un’operazione difficile. WhatsApp deve essere installato su entrambi i dispositivi prima di trasferire i dati via cavo o una rete Wi-Fi privata. Altre app di messaggistica, invece, possono archiviare e sincronizzare i dati degli utenti utilizzando Google Drive, iCloud o i propri server.

WhatsApp si sta preparando per il nuovo update

Attualmente esiste un solo metodo per trasferire i dati di WhatsApp tra dispositivi iOS e Android. Stiamo parlando di utilizzare un cavo USB e l’app Samsung SmartSwitch per trasferire i dati da un iPhone a uno smartphone Samsung Galaxy. Meta, come Facebook e Instagram, aggiunge regolarmente nuove funzionalità a WhatsApp. Diverse nuove funzionalità sono in arrivo. Abbiamo recentemente annunciato il debutto di una funzionalità che ti permetterebbe di riascoltare i messaggi vocali prima di inviarli o di ascoltare quelli che hai già ricevuto, anche quando l’applicazione è in esecuzione in background.

WhatsApp ha recentemente pubblicato una nuova versione beta del suo client Android. Offre nuove opzioni per la modifica di immagini e video. Di conseguenza, vengono rivelati due nuovi strumenti: nuovi pennelli e una capacità di sfocatura dell’immagine.

L’editor integrato di WhatsApp include solo un pennello ma, con la nuova versione, ce ne sono tre. Naturalmente, questo può sembrare ragionevole rispetto agli editor di foto inclusi nativamente negli smartphone. Tuttavia, può avere alcuni vantaggi. La seconda novità non è del tutto nuova, in quanto è già accessibile nell’edizione iOS di WhatsApp.