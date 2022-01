Unieuro è incredibile con i nuovi smartphone gratis, il folle messaggio impazza

Molta attenzione viene attualmente posta da coloro che amano la tecnologia su tutti i negozi online e fisici che predispongono la vendita di smartphone e molto altro ancora. Gli sconti sono sempre dietro l’angolo in questo periodo sembra essere particolarmente prolifico sotto questo punto di vista, forse grazie ai saldi.

Bisogna però stare anche molto attenti, siccome ci sono i truffatori che ormai si sono evoluti e riescono ad avere le mani in pasta un po’ dappertutto. Un nuovo inganno sarebbe purtroppo comprendendo anche il nome rispettabilissimo di Unieuro, nota catena che si occupa della vendita di elettronica sul larga scala. Purtroppo un messaggio avrebbe coinvolto anche diversi utenti, il quale ci sarebbero cascati perdendo soldi sia dal credito residuo che dalle carte di credito.

Unieuro: arriva la nuova truffa phishing che promette smartphone quasi gratis e invece…

Diversi giorni stanno impazzendo le critiche verso un colosso del mondo dell’elettronica come Unieuro. Chiaramente non c’è nulla da dire in merito all’integrità morale di questa azienda, la quale non c’entra praticamente nulla nel discorso in questione.

Una nuova truffa phishing starebbe diffondendo la credenza che proprio Unieuro abbia deciso di regalare gratuitamente numerosi dispositivi tra cui gli smartphone. Ovviamente non c’è nulla di vero, ma c’è solo un grande inganno nascosto sotto tutto questo. Stando a quanto riportato, si apprende che diverse persone avrebbero perso soldi collegandosi alla pagina del link contenuto nel messaggio. La pagina in questione risulterebbe praticamente uguale a quella del sito ufficiale di Unieuro. In questo modo gli utenti andrebbero ad abbonarsi in consapevolmente ad alcuni servizi a pagamento.