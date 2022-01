Il supporto multi-point sugli auricolari è stato a lungo una delle caratteristiche distintive di Jabra, ma stiamo iniziando a vedere altri marchi incorporare la funzionalità nei loro auricolari. OnePlus è il più recente ad aver introdotto la ‘doppia connettività’ sul suo fiore all’occhiello OnePlus Buds Pro con un nuovo aggiornamento del software.

Dopo che l’aggiornamento è stato completato, Buds Pro sarà in grado di connettersi a due dispositivi contemporaneamente, consentendoti di passare facilmente, ad esempio, dall’ascolto di musica sul tuo laptop e dal rispondere a una telefonata sul tuo cellulare.

OnePlus Buds Pro potrà ora utilizzare la connessione multipoint

Questa caratteristica è prevalente in molte cuffie wireless di qualità, ma ci è voluto molto più tempo per trovare la strada per gli auricolari. Multipoint è stato per molto tempo un punto di forza importante per gli auricolari Elite 65t, 75t e 85t di Jabra. Tuttavia, altri marchi, come Anker e JBL, offrono sempre più connettività multipoint con i propri auricolari. Nel frattempo, gli ultimi auricolari Jabra sono stati consegnati senza capacità multipoint al momento del lancio, ma verranno aggiornati nelle prossime settimane. Jabra ha dichiarato che la funzione sarà disponibile al CES 2022.

Nel caso di OnePlus Buds Pro, il multipoint aggiunge ulteriore valore a un già eccellente paio di auricolari Bluetooth con una buona qualità del suono, un’impressionante cancellazione del rumore e una vestibilità molto comoda.

Secondo l’azienda, questo aggiornamento viene inviato lentamente. ‘L’aggiornamento OTA raggiungerà inizialmente una frazione limitata di utenti, quindi inizieremo un rollout più ampio nei prossimi giorni’, ha osservato OnePlus sui suoi forum. Le prime indicazioni indicano che l’opzione di doppia connessione funziona proprio come affermato, quindi è incoraggiante vedere questa tecnologia farsi strada in sempre più prodotti.