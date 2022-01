Unieuro è pazza: quasi gratis gli smartphone, il messaggio shock

Potrebbe risultare davvero complicato oggi credere ad un messaggio che arriva improvvisamente sul proprio smartphone soprattutto se ci sono delle promesse. I vari testi vanno valutati per bene, proprio per non incappare in problematiche che possono diventare anche molto fastidiose. Purtroppo questa volta è toccato ad uno dei colossi assoluti del mondo dell’elettronica, il quale in Italia risulta una vera e propria testa di serie.

Stiamo parlando di Unieuro, nome molto famoso che questa volta finisce all’interno di un messaggio che preannuncia prezzi praticamente quasi gratuiti per gli smartphone. Si tratta però di una truffa, visto che non c’è nulla di tutto questo nonostante i prezzi attualmente disposti da Unieuro siano davvero interessanti. Purtroppo ad essere coinvolti sono stati tantissimi utenti, i quali questa volta dovranno provare a recuperare tanti soldi.

Unieuro: ecco il problema, arriva un messaggio truffa che deruba gli utenti che si iscrivono alla pagina

Sono arrivate tantissime proteste da parte di alcuni utenti che si servono di uno smartphone. Diversi messaggi stanno infatti arrivando a più persone promettendo sconti totali sui prezzi degli smartphone proposti da Unieuro.

Precisiamo dunque che non c’è nulla di vero, dal momento che si tratta di un nuovo tentativo di phishing pronto a rubare soldi agli utenti. L’obiettivo è quello di far iscrivere alla pagina, dove ipoteticamente si troverebbero gli sconti, i vari utenti che abboccano al messaggio.

In questo modo finiranno per abbonarsi in consapevolmente ad alcuni abbonamenti a pagamento sul loro smartphone, perdendo dei soldi gradualmente e nei prossimi giorni.