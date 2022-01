Mentre aspettiamo la parola ufficiale da Samsung sui device che verranno rilasciati nel 2022, sembra che possiamo già dare uno sguardo ai futuri dispositivi Galaxy Tab S8 ‘in carne e ossa’. Secondo i rapporti, un’agenzia di regolamentazione ha rivelato i tablet effettivi che sarebbero stati pubblicati dall’OEM coreano. Ciò include il Galaxy Tab S8 Ultra, Galaxy Tab S8, Tab S8+ e un tablet SM-T270 non identificato che potrebbe essere il Tab A8 Lite. La domanda se siano autentici rimane senza risposta.

Phone Arena riporta i tablet Samsung trapelati, notando che il Galaxy Tab S8 Ultra è sicuramente un tablet enorme, anche più grande del già enorme iPad Pro 2021 da 12,9 pollici. Misura 13 pollici di lunghezza e oltre 8 pollici di larghezza. Potrebbe avere un display AMOLED da 14,6 pollici con una risoluzione WQXGA+ di 3000 x 1800 pixel. Sarà anche un device potente, poiché includerà il processore di punta Snapdragon 8 Gen 1 2022.

Galaxy Tab S8 potrebbe arrivare in tre diverse versioni

Secondo quanto riferito, il Galaxy Tab S8 Ultra includerà una batteria da 11200 mAh con una velocità di ricarica di 45 W, fornendo al tablet una maggiore durata della batteria. Avrà 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione, oltre a due fotocamere da 12 MP in un notch. Invece di una cornice, la fotocamera selfie si troverà presumibilmente in una tacca. Oltre a scattare immagini, possono essere utilizzate anche per l’identificazione biometrica. Le fotografie non sembrano rivelare molte ulteriori informazioni, quindi dovremo aspettare ulteriori fughe di notizie.

Le fotografie mostrano il Tab S8 da 11 pollici, il Tab S8+ da 12,4 pollici e il compatto SM-T270, che è molto probabilmente il tablet A8 Lite. Se tenuti in verticale, i tablet Galaxy Tab S8 e Tab S8+ hanno cornici sostanziali che circondano lo schermo e la fotocamera frontale sembra essere posizionata sul bordo destro del tablet. Maggiori informazioni su tutti questi tablet saranno sicuramente rivelate nei prossimi mesi.

Sebbene le fotografie trapelate sembrino autentiche, dovremmo attendere informazioni ufficiali. Si spera che Samsung faccia alcuni annunci sui nuovi smartphone in uscita entro la fine dell’anno.