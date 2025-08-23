Samsung Galaxy Tab S11 e S11 Ultra, ecco i possibili prezzi

Entro la fine di quest’anno il colosso sudcoreano Samsung dovrebbe annunciare in veste ufficiale sul mercato la sua nuova line up di tablet top di gamma. Quest’ultima dovrebbe essere composta da almeno due modelli, ovvero i prossimi Samsung Galaxy S11 e Samsung Galaxy Tab S11 Ultra. Di entrambi abbiamo avuto fino ad ora la possibilità di scoprire il design grazie ad alcune immagini renders. Tuttavia, in queste ultime ore è emerso in rete il presunto prezzo per il mercato statunitense.

Samsung Galaxy Tab S11 e Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, ecco i prezzi per gli USA

Nel corso delle ultime ore sono emersi in rete i presunti prezzi di vendita per il mercato statunitense dei prossimi tablet di punta del colosso sudcoreano Samsung. Come già accennato, ci stiamo riferendo ai prossimi Samsung Galaxy Tab S11 e Samsung Galaxy Tab S11 Ultra. Partendo dal modello base, in rete è emerso che la versione con connettività Wifi e con 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno sarà reso disponibile negli Stati Uniti ad un prezzo di 860 dollari.

Si tratta quindi di circa 733 euro al cambio attuale. Per quanto riguarda il modello più prestante, sarà distribuito nello stesso taglio di memoria ad in prezzo più alto di 1200 dollari. Si tratta in questo caso di circa 1023 euro al cambio attuale. Sono stati rivelati inoltre i prezzi di vendita di altri modelli, ovvero quelli con il taglio di memoria comprendenti fino a 12 GB di RAM e fino a 512 GB di storage interno.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra con questo taglio di memoria sarà reso disponibile all’acquisto negli USA ad un prezzo di 1400 dollari, ovvero a circa 1194 euro al cambio. Lo stesso tablet nel taglio di memoria con 16 GB di RAM e addirittura 1 TB di storage interno sarà invece disponibile all’acquisto ad un prezzo di 1700 euro, ovvero a circa 1450 euro al cambio attuale.