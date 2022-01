Sono passati 9 anni dal debutto di GTA V e da allora il titolo è approdato su ben tre generazioni di console. Con il debutto di GTA Online, l’esperienza di gioco è costantemente ampliata e Rockstar Games sta continuando ad introdurre nuovi contenuti sulla piattaforma dedicata al multiplayer.

Nonostante questo, i giocatori si chiedono continuamente quando GTA 6 vedrà mai la luce. Lo sviluppo del titolo procede segretamente negli uffici della software house e fino ad ora non sono mai stati fatti annunci ufficiali che potessero fornire indicazioni sullo stato dei lavori.

Tuttavia, le indiscrezioni si susseguono incessanti e permettono di avere un quadro generale delle idee di Rockstar Games. Secondo quando dichiarato da un insider, sembra che un nuovo titolo potrebbe arrivare sugli scaffali nel 2023.

Rockstar Games sta lavorando ad un nuovo titolo e tutti sperano in GTA 6

La fonte non fa direttamente riferimento a GTA 6, ma si tratta di un insider che conosce molto bene il mondo Rockstar Games ed in particolare i titoli della saga di Grand Theft Auto. Inoltre, non si conoscono altre produzioni della software house attualmente in corso che possano avere una importanza strategica come questa saga.

Entrando più nello specifico delle dichiarazioni, sembra che ci sarà un annuncio importante nel corso del 2022 mentre l’uscita ufficiale del titolo avverrà nell’anno successivo. Ovviamente si da per scontato che lo sviluppo proceda al meglio e senza intoppi.

Se la software house dovesse incontrare problemi o ritardi durante la produzione del titolo, l’uscita potrebbe anche slittare ulteriormente arrivando a sforare nel 2024. Questo scenario non è poi così remoto considerando i tempi di sviluppo per la versione migliorata di GTA 5 Expanded and Enhanced. La versione migliorata e corretta dovrebbe fare il proprio debutto su console next-gen a marzo 2022 dopo essere stata posticipata a lungo.