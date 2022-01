Gli smartphone da Euronics sono in fortissima riduzione di prezzo, rispetto ai vari listini del periodo, o comunque rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, grazie proprio ad una serie importantissima di offerte speciali su prodotti dall’elevatissimo potenziale.

Spendere poco è veramente semplice, per avere la certezza di risparmiare al massimo, ricordiamo essere però necessario recarsi personalmente presso i punti vendita, in particolar modo è importante scoprire quali sono gli sconti del negozio più vicino alla vostra residenza, date le importanti differenze di socio in socio. Indipendentemente da questo, ricordiamo comunque che i prodotti sono sempre distribuiti con garanzia di 24 mesi, e nella loro variante no brand.

Euronics: occasioni dalle mille sorprese

Fino al 19 gennaio da Euronics sono disponibili tantissimi sconti speciali, i prodotti in promozione sono innumerevoli, e promettono un risparmio veramente importante, rispetto al listino. I modelli più in voga e da non perdere di vista, partono da Oppo A94 a 299 euro, un dispositivo su cui l’azienda ha lavorato tanto e punta più di quanto potreste immaginare. Il suo punto di forza è chiaramente rappresentato dal display AMOLED, e da un buonissimo comparto fotografico.

Gli utenti che invece vorranno acquistare un tablet con sistema operativo Android, potranno effettivamente fare affidamento su Lenovo Tab P11, disponibile a 299 euro, oppure un buonissimo Lenovo Tab M10 Plus, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 199 euro. Questo e molto altro ancora vi attende da Euronics, scoprite il volantino a questo indirizzo.