Coop e Ipercoop: ecco un elenco shock di smartphone scontati al 70%

Le offerte del volantino Coop e Ipercoop possono davvero essere tra le migliori del periodo, a tutti gli effetti al loro interno si trovano prodotti molto scontati, almeno rispetto ai listini, con prezzi che permettono di accedere ad alta qualità, senza spendere poi così tanto.

L’unico limite della campagna promozionale di Coop e Ipercoop, riguarda la necessità di completare gli acquisti tramite il sito ufficiale; non dovete dimenticare che gli ordini non saranno effettuabili in negozio, ma comunque la spedizione presso il domicilio è da considerarsi gratis, nel momento in cui la spesa complessiva supererà i 19 euro.

Coop e Ipercoop: queste offerte sono davvero incredibili

Coop e Ipercoop fanno davvero risparmiare gli utenti, sopratutto coloro che vogliono acquistare un prodotto non propriamente recentissimo, e comunque legato ad una fascia che potremmo definire media. I modelli di cui infatti consigliamo la visione, sono Apple iPhone X e Samsung Galasxy S20 FE, entrambi possono essere acquistati ad un prezzo che non supera i 500 euro, ed indiscutibilmente sono più che invitanti, sopratutto nel caso del modello di casa Samsung (più recente e performante).

Volendo invece avvicinarsi alla fascia intermedia vera e propria, spendendo al massimo 239 euro sarà possibile affidarsi a Alcatel 1B, Galaxy A32 o anche Oppo A16, tutti proposti in versione sempre sbrandizzata. Ricordando che gli acquisti sono effettuabili sul sito ufficiale, potrete trovare sullo stesso anche l’elenco delle migliori offerte e promozioni della singola giornata.