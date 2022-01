Le offerte Carrefour sono sicuramente tra le migliori dell’ultimo periodo, all’azienda va riconosciuto il merito di essere stata in grado di raccogliere ottimamente la sfida delle dirette realtà del territorio, proponendo in cambio prezzi sempre più bassi e convenienti.

L’unico modo per riuscire a godere delle medesime riduzioni, lo ricordiamo, consiste più che altro nel recarsi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, riuscendo difatti a spendere molto meno del previsto, senza limitazioni territoriali o in termini di scorte effettivamente disponibili. I prodotti sono tutti sbrandizzati, e sopratutto coloro che supereranno i 199 euro di spesa, potranno comunque pensare di richiedere la rateizzazione a Tasso Zero.

Carrefour: tantissime offerte per tutti i gusti

All’interno del volantino Carrefour non si trovano moltissimi prodotti, anzi, l’intera campagna promozionale è mirata su un singolo modello proposto ad un prezzo decisamente più basso del normale. Stiamo parlando del TCL 20s, un dispositivo di fascia bassa, oggi acquistabile dagli utenti con un esborso finale di soli 99 euro.

Scorrendo la scheda tecnica si possono comunque scoprire specifiche di buon livello generale, dispone di un ampio display da 6,22 pollici di diagonale, un IPS LCD, 2GB di RAM, 32GB di memoria interna (fortunatamente espandibili), per finire con 2 fotocamere posteriori da 12 megapixel, per scatti complessivamente discreti ed accattivanti. La batteria, un componente da 4000mAh, garantisce una buona autonomia generale. Se interessati all’acquisto, lo potete conoscere da vicino collegandovi al sito ufficiale di Carrefour.