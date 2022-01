Con Euronics gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una campagna promozionale di alto livello, arricchita da offerte di prim’ordine, e sopratutto da prezzi decisamente più bassi del normale, tutti applicati su prodotti di qualità superiore alle aspettative.

Il volantino non si discosta troppo da quanto ci saremmo aspettati di vedere, infatti è attivo solo ed esclusivamente nei singoli negozi, con la possibilità di ricevere gli sconti recandosi personalmente presso gli stessi, ed in parallelo con differenze importanti in merito alla dislocazione territoriale. Il consiglio che vi possiamo dare è sempre lo stesso, verificate personalmente la validità degli sconti nel negozio più vicino presso il vostro domicilio.

Euronics: le offerte sono ricche di soluzioni invitanti

La spesa da Euronics è ridotta ai minimi termini su tantissimi prodotti di tecnologia generale, oltre che di smartphone di ultima generazione. Un top di gamma in vendita al giusto prezzo, è chiaramente l’Oppo Find X3 Neo, un modello dalle prestazioni incredibili, proposto comunque a soli 549 euro.

Nel momento in cui comunque si volessero spendere cifre più ridotte, il consiglio è di puntare direttamente su modelli più alla portata di tutti, ovvero con una spesa complessiva che non va oltre i 349 euro. I dispositivi da acquistare sono Xiaomi 11 Lite 5G, Oppo A15, Oppo A74, Galaxy A12, galaxy A22 o anche Realme C21 e Redmi 9AT.

Se volete conoscere da vicino il volantino di Euronics, dovete ricorrere al sito ufficiale dell’azienda.