Il 2021 è da poco giunto al termine e ha visto un elevato numero di download di tantissime applicazioni, tra cui soprattutto quelle relative ai social network. In base a una classifica stilata da pochissimo, l’app più scaricata è stata nuovamente TikTok, che ha così sbaragliato ancora una volta la concorrenza delle app di Zuckerberg.

TikTok è stata l’applicazione più scaricata del 2021, sorpassando le app di Zuckerberg

Nel corso delle ultime ore la società di consulenza denominata Apptopia ha stilato una classifica delle applicazioni più scaricate al mondo durante l’anno appena terminato. Come già accennato, il primo posto è toccato ancora una volta al social network TikTok.

Quest’ultima app ha infatti raggiunto un numero di download davvero elevato, pari ad addirittura 656 milioni. Questo le ha permesso di sbaragliare nettamente la concorrenza, caratterizzata in primis dalle applicazioni di Mark Zuckerberg. Troviamo infatti al secondo, al terzo e al quarto posto rispettivamente Instagram, Facebook e WhatsApp con un numero di download pari a 545, 416 e 395 milioni di download.

La classifica prosegue con Telegram al quinto posto (con 329 milioni di download) a cui segue al sesto posto Snapchat e Zoom, Messenger e CapCut al settimo, ottavo e nono posto. Per Spotify spetta “soltanto” il decimo posto, con un numero di download pari a 203 milioni.

Una classifica, comunque, che sottolinea come i social network siano ormai molto, anzi troppo, importanti per gli utenti. Nonostante questo, bisogna sempre prestare la massima attenzione mentre li si utilizza, in quanto si possono sempre nascondere e celare delle insidie e delle truffe.