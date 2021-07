TikTok è un social network piuttosto diffuso e fino ad ora permetteva di pubblicare sul proprio profilo video davvero brevi. Tuttavia, in queste ore è stato comunicato ufficialmente che a breve sarà possibile registrare e pubblicare video più lunghi, fino ad un tempo massimo di tre minuti.

Su TikTok si potranno registrare video più lunghi fino a tre minuti

Il noto social network TikTok è divenuto molto famoso soprattutto per la sua semplicità e rapidità, in quanto permetteva di caricare dei video piuttosto brevi della durata di 15 o 60 secondi. Nonostante questo, nel corso dei mesi scorsi è stata testata una nuova feauture al riguardo e ora sembra che sia ormai tutto pronto.

Come già accennato, infatti, è stato da poco comunicato ufficialmente che sarà introdotta la possibilità di pubblicare video più lunghi. In particolare, gli utenti potranno finalmente pubblicare i video della durata massima di tre minuti. Si tratta senz’altro di una novità che potrebbe fare felice una grande fetta di utenti. Con un video di maggiore durata, infatti, si avrebbe una maggiore libertà sulla realizzazione dei contenuti multimediali da pubblicare.

Direi Kirchhoff, ovvero il product manager dell’azienda, ha così commentato: “Esprimere la propria creatività contribuisce a far incontrare le persone e creare nuove relazioni tra community diverse che su TikTok hanno la possibilità di divertirsi, informarsi, condividere conoscenze e, soprattutto, essere d’ispirazione per gli altri. Ecco perché per noi è importante mettere a disposizione dei nostri utenti una serie di funzionalità che li aiutino a far emergere la loro creatività: i video piu’ lunghi diventeranno ora uno strumento in più per conquistare la community con contenuti creativi e originali.”