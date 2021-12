Dopo che Samsung e Google hanno risolto i problemi di compatibilità, l’aggiornamento di One UI 4 verrà riavviato. A causa delle crescenti preoccupazioni dei consumatori pochi giorni dopo la pubblicazione dell’aggiornamento, Samsung starebbe valutando di ritardare il lancio stabile della One UI 4 (Android 12) per Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3.

Alcuni consumatori sudcoreani si sono rivolti al sito della community di Samsung per discutere di numerosi problemi con i loro dispositivi da quando hanno scaricato One UI 4. L’aggiornamento, secondo uno dei reclami, ha bloccato i dispositivi pieghevoli di Samsung.

Samsung e Google: un nuovo aggiornamento arriverà a breve

In determinate situazioni, il telefono è andato in modalità di ripristino dopo l’aggiornamento e il riavvio non sembrava risolvere il problema. In altri casi, l’aggiornamento sembra aver creato ulteriori problemi come sfarfallio dello schermo, modalità scura e prestazioni lente. Altri utenti hanno notato che l’opzione Dual Messenger non funzionava con alcune app. Alcuni utenti hanno affermato che l’acquisizione di schermate non funzionava e che le fotografie mancavano dalla galleria.

Il problema riguarda anche le app video come Netflix e YouTube, che a quanto pare hanno smesso di funzionare su alcuni dei migliori telefoni Android di Samsung. Alcuni display Galaxy Z Fold 3 sembrano essere bloccati a una frequenza di aggiornamento di 60Hz. Secondo SamMobile, i problemi non sembrano essere limitati alla Corea del Sud. Sembra che gli utenti di altre località stiano riscontrando problemi simili.

Tuttavia, secondo SamMobile, il colosso tecnologico sudcoreano avrebbe intenzione di interrompere la consegna dell’aggiornamento fino a quando non verrà fornita una patch. Il lancio di One UI 4 per i dispositivi di punta Samsung più recenti, tra cui la serie Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3, riprenderà presto.

Un moderatore della community Samsung ha dichiarato che l’azienda sta lavorando a una patch per alcuni problemi di compatibilità con Google Play. In precedenza, gli stessi problemi avevano portato Samsung a interrompere l’aggiornamento di One UI 4. Il colosso tecnologico sudcoreano sta attualmente riscrivendo l’aggiornamento per includere una patch di Google progettata per affrontare queste difficoltà di compatibilità.