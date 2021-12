L’iPhone 14 Pro e Pro Max del prossimo anno avranno più RAM di qualsiasi altro iPhone, afferma un analista di Haitong International Securities. È stato riferito che Apple non produrrà più l’iPhone mini da 5,4 pollici nel 2022. Si prevede che iPhone 14 e 14 Pro da 6,1 pollici saranno nella prossima line-up di Apple. Ci saranno anche iPhone 14 Max e Pro Max da 6,7 ​​pollici.

La quantità massima di RAM che può essere utilizzata ora è 6 GB, ma i modelli standard di iPhone 13 possono utilizzare solo 4 GB di RAM, il che non è sufficiente. In passato, Pu ha affermato che i modelli Pro del prossimo anno avranno fino a 8 GB di RAM. Non è tutto: l’analista afferma che la serie iPhone 14 inizierà con 64 GB di spazio di archiviazione. Per fare un confronto, l’iPhone 12 ha 128 GB di spazio di archiviazione.

iPhone 14 Pro potrebbe essere l’unico iPhone con slot per la SIM

Una fotocamera principale da 48 MP, una fotocamera grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 12 MP sono tutti sul retro dell’iPhone 14 Pro. In precedenza, Ming-Chi Kuo ha affermato che i modelli di iPhone 14 di fascia alta avrebbero una fotocamera principale con una risoluzione di 48 MP, il che renderebbe nuova la fotografia da smartphone. Kuo aveva anche affermato che i modelli Pro sarebbero stati in grado di registrare anche video in 8K.

Quando Samsung rilascerà il suo prossimo smartphone di fascia alta, dovrebbe avere molte fantastiche fotocamere. Sarà interessante vedere quale vincerà. Infine, Pu afferma che tutti e quattro i modelli avranno uno schermo a 120Hz, il che non concorda con un rapporto secondo cui l’iPhone 14 e 14 Max avrebbero schermi a 60Hz.

In passato, si diceva che i modelli Pro sarebbero stati alimentati da un chipset a 4 nm. Inoltre, questi potrebbero essere gli ultimi modelli Pro con uno slot per schede SIM.