Microsoft mira a resuscitare il feed RSS con una nuova funzionalità denominata Followable Web per il suo browser Web Edge. La funzione, attualmente disponibile per i membri del canale di accesso anticipato di Edge Canary, consente agli utenti di ‘seguire’ i siti Web per ricevere un elenco curato degli aggiornamenti più recenti.

I siti che l’utente segue vengono visualizzati in un pannello sul lato del browser, ma per accedere a tutti i siti che l’utente ha seguito, gli utenti devono recarsi nel menu Raccolte. Anche per gli utenti di Microsoft Edge Canary, la distribuzione è graduale, quindi non preoccuparti se non vedi la funzionalità nella tua app.

Microsoft Edge migliora sempre di più il suo browser

RSS, o Really Simple Syndication, era in precedenza uno dei metodi più comuni per tenere traccia delle pagine web. Le persone sono state in grado di curare facilmente i contenuti più recenti dai loro siti Web preferiti utilizzando i lettori RSS. Lo sviluppo di piattaforme di social media come Facebook e Twitter ha effettivamente posto fine al periodo di massimo splendore degli RSS creando una nuova strada per la condivisione e la scoperta delle informazioni web. Le metodologie basate su algoritmi di Google News e Microsoft News hanno anche presentato un paradigma alternativo per presentare ai lettori nuovo materiale.

Tuttavia, man mano che i difetti dell’approccio basato su algoritmi alla scoperta dei contenuti diventano chiari, un numero crescente di persone è alla ricerca di un metodo per esercitare un maggiore controllo sulle informazioni che vengono loro offerte.

Con la nuova funzionalità Followable Web per Edge, sembra che RSS sia pronto a reclamare il suo posto sotto i riflettori. E Microsoft non è l’unico colosso del software a lavorare su una funzionalità di feed RSS per il suo browser; Google sta lavorando ad una funzionalità simile per Chrome.