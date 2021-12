Mentre gli utenti aspettano il rilascio completo e stabile di Android 12 con OxygenOS 12 sui loro smartphone della serie OnePlus 8, l’azienda cinese ha rilasciato un nuovo aggiornamento che risolve alcuni problemi persistenti con Android 11.

Le aggiunte più importanti a OxygenOS 11.0.1.10 sono la patch di sicurezza di dicembre 2021, alcune modifiche dell’interfaccia utente del display e dell’interfaccia delle impostazioni, un rimedio per un problema con l’assistente Google e la risoluzione di alcuni problemi minori di WhatsApp. Nel complesso, è un bel bonus prima della fine del 2021, ma non è ancora l’Android 12 che molti si aspettavano.

OnePlus non ha ancora rilasciato Android 12 per i device serie 8

La visualizzazione dell’interfaccia utente dell’interfaccia Impostazioni è stata ottimizzata dal sistema. ed il problema con l’assistente Google e Gpay che non vengono visualizzati come previsto nella configurazione guidata è stato risolto. Sono stati risolti anche i problemi di bassa probabilità di crash di WhatsApp. Inoltre, la patch di sicurezza Android è stata aggiornata al 2021.12.

L’aggiornamento OxygenOS 11.0.10.10 OTA è iniziato in maniera graduale, quindi è disponibile già in diversi paesi. Controlla la disponibilità nelle impostazioni. Il numero di versione per il OnePlus 8 in Europa è 11.0.1.10.IN21BA, mentre quello globale è 11.0.1.10.IN21AA. Per il OnePlus 8 Pro in Europa, il numero è 11.0.1.10.IN11BA e per quello globale, invece, è 11.0.1.10.IN11AA.

Come avviene in genere con gli aggiornamenti OnePlus, il file OTA OxygenOS 11.0.1.10 viene rilasciato gradualmente. Tuttavia, potresti essere in grado di scaricarlo e caricarlo sul tuo dispositivo utilizzando Oxygen Updater.