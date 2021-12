Samsung Galaxy S20 in arrivo un affidabile aggiornamento One UI 4

Con la versione di Android 12, Samsung sta facendo passi da gigante. Possiamo classificare l’azienda come una delle più veloci, poiché il suo programma beta include già smartphone dal 2021 e 2020. Un aggiornamento stabile One UI 4 è già disponibile per i dispositivi delle serie Galaxy Z Fold3, Z Flip3 e S21. I flagship 2020 della serie Galaxy S20 sono i prossimi dispositivi a ricevere una versione stabile.

Da un po’ di tempo Samsung ha testato la One UI 4 beta basata su Android 12 sulla serie Galaxy S20. Tuttavia, non verranno aggiunte altre build beta all’elenco. La prossima build per gli smartphone Galaxy S20 sarà etichettata come ‘stabile’, secondo Samsung.

Galaxy S20 riceverà un nuovo aggiornamento molto presto

Lo ha confermato il Beta Operations Manager di Samsung Korea, affermando che ‘al momento non ci sono piani per pubblicare beta future’ e che l’azienda si sta ‘preparando ad aprire la versione ufficiale’. Questa è una notizia fantastica per chiunque possieda questi dispositivi. Tuttavia, il sito Web ufficiale di Samsung non specifica quando gli smartphone della serie S20 riceveranno l’aggiornamento o quale modello sarebbe il primo a riceverlo.

A gennaio, gli smartphone Samsung Galaxy S20 dovrebbero ricevere l’aggiornamento stabile One UI 4. La serie Galaxy S20 dovrebbe ricevere questo aggiornamento entro gennaio 2022, secondo una tabella di marcia precedentemente rilasciata. La società potrebbe essere in grado di fornire l’aggiornamento un po’ prima. La domanda ora è se l’aggiornamento sarà stabile o buggato, simile alle build che hanno già raggiunto gli smartphone pieghevoli e alcuni dispositivi S21.

Samsung ha annunciato il lancio costante di One UI 4 per Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Fold3 poche settimane fa. Le prime build, d’altra parte, sono arrivate con una sfilza di problemi. Difetti come perdita della batteria, arresti anomali delle app e bug gravi che hanno bloccato i dispositivi sulla schermata di ripristino erano tutti presenti. Samsung ha sospeso questi aggiornamenti per rimediare ai bug.