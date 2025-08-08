Samsung sorprende: nuovo aggiornamento per i Galaxy S20 a oltre cinque anni dal lancio

Molti utenti ormai erano ormai rassegnati al fatto che il loro dispositivo della gamma Samsung Galaxy S20 non dovesse più ricevere alcun tipo di aggiornamento e invece ecco la sorpresa. L’azienda sudcoreana ha rilasciato un nuovo update sebbene il supporto sia arrivato alla fine già durante gli scorsi mesi. Almeno per ora solo gli utenti degli Stati Uniti stanno ricevendo l’aggiornamento, aspetto che ambasciato Sasso tantissime persone visto che si tratta di una gamma di smartphone lanciata nel febbraio 2020.

Le nuove build interessano tutti i modelli della serie: G981VSQSDHYG2 per Galaxy S20 5G, G986USQSDHYG2 per Galaxy S20 Plus 5G e G988USQSDHYG2 per Galaxy S20 Ultra 5G. L’aggiornamento non introduce nuove funzionalità, ma apporta modifiche importanti dal punto di vista della sicurezza e della stabilità generale del sistema.

Patch di luglio e ottimizzazioni sotto la scocca

Il pacchetto distribuito da Samsung contiene le patch di sicurezza di luglio 2025, accompagnate da una serie di correzioni di bug e miglioramenti che incidono sull’esperienza quotidiana. Nonostante non si tratti di un aggiornamento di sistema di tipo major, rappresenta un segnale chiaro: Samsung continua a distinguersi nel panorama Android per la costanza nel rilascio di update, anche su modelli ormai considerati “a fine corsa”.

La longevità del supporto software rappresenta da anni uno dei punti di forza della strategia del brand. In occasione del lancio della serie Galaxy S20, la promessa era di garantire quattro anni di aggiornamenti. Oggi, questa soglia è stata superata di slancio: i nuovi Galaxy S25 e S25 Ultra arriveranno a sette anni di supporto, mentre dispositivi più accessibili come Galaxy A16 riceveranno aggiornamenti per sei anni.

Un’evoluzione che riflette l’impegno crescente di Samsung nel garantire ai propri utenti un’esperienza più sicura e duratura, anche su dispositivi che non appartengono più all’ultima generazione. Un approccio che, ancora una volta, alza l’asticella nel mondo Android.