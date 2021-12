Google ha annunciato i titoli Stadia Pro che gli utenti potranno giocare all’inizio del nuovo anno, più precisamente a gennaio 2022. Questi titoli saranno disponibili per tutti gli abbonati al servizio. I membri di Stadia Pro possono mettere le mani sul successore spirituale di CastlevaniaBloodstained: Ritual of the Night, sul gioco di ruolo d’azione Darksiders 3, sul platform Shantae: Risky’s Revenge, sul gioco di avventura DreamWorks Dragons: Dawn of the New Riders e sul gioco di avventura punta e clicca Darkside Detective: A Fumble in the Dark a partire dal 1° gennaio.

In un aggiornamento del 24 dicembre, l’ultimo gioco riceverà un bonus gratuito, seguito da altri due update gratuiti in futuro. Secondo Google, il Jackbox Party Pack 6 è ora disponibile nel negozio Stadia, a partire da oggi. Nella raccolta sono inclusi cinque giochi multiplayer, ognuno dei quali richiede ai partecipanti di utilizzare il proprio smartphone o browser Web per giocare.

Google Stadia aggiunge nuovi giochi nella sua libreria

Con The Jackbox Party Pack 7 all’inizio di questo mese e The Jackbox Party Pack 8 a novembre, lo sviluppatore Jackbox Titles ha gradualmente introdotto i giochi della serie sulla piattaforma di streaming. Per concludere le notizie su Stadia di questa settimana, PUBG: Battlegrounds, un gioco battle royale, verrà lanciato gratuitamente il 12 gennaio, unendosi a un elenco selezionato di giochi free-to-play su Stadia, tra cui Destiny 2 e Crayta.

Il 10 marzo, uno dei migliori giochi di Stadia, Assassin’s Creed Valhalla, riceverà una nuova aggiunta chiamata Dawn of Ragnarök. Gli oggetti del Twilight Pack saranno immediatamente disponibili per 40 euro e l’aggiunta non sarà inclusa nel pass stagionale del gioco.

Se sei intenzionato ad acquistare alcuni di questi pacchetti, potrai pre-ordinarli direttamente dallo store della piattaforma.