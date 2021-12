Google Home Mini ha raggiunto gli scaffali dei negozi alla fine del 2017 come alternativa più piccola ed economica all’altoparlante intelligente originale dell’azienda. Non sorprende che sia stato un enorme successo e un “Nest Mini” aggiornato è stato rilasciato solo due anni dopo con un apprezzamento generale.

Google ha mantenuto la gamma Home Mini sul mercato negli anni successivi, offrendo il dispositivo con forti sconti e persino gratuitamente insieme a determinati abbonamenti. Sembra che il suo momento sia finalmente arrivato, tuttavia, poiché non è più disponibile ed è stato ufficialmente rimosso dal mercato. Il Google Store ora reindirizza chiunque cerchi un Home Mini al Nest Mini. Probabilmente è una conseguenza del Black Friday.

Sebbene Google abbia venduto un modello di seconda generazione per due anni, ha continuato a vendere l’altoparlante originale fino ad esaurimento scorte. Detto questo, Nest Mini è più che un degno successore. Offre un suono più forte, bassi migliorati e miglioramento dei sensori per lo stereo. Questo gadget sarà probabilmente ricordato per i suoi omaggi, più di qualsiasi altra cosa. Che tu sia abbonato a Google One, YouTube Premium o Spotify, probabilmente hai almeno una o due di queste cose in giro per casa. Se non è così, il suo successore potrebbe prima o poi incuriosirti Un perfetto regalo di Natale dell’ultimo minuto. Il modello di prima generazione, invece, è ufficialmente fuori mercato e trovare gli ultimi pezzi è più unico che raro.